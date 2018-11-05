Скончался итальянский актер Карло Джуффре

Рим, 5 ноября. Итальянский актер Карло Джуффре ушел из жизни на 90-м году, сообщил Deadline.

По информации издания, актер скончался в своем доме в Риме 1 ноября. Смерть артиста подтвердили его представители. Что стало причиной смерти, не сообщается.

Джуффре родился в Неаполе 3 декабря 1928 года. На его счету порядка ста фильмов. Актер известен по роли Джеппетто в фильме Роберта Бениньи «Пиноккио», а также «Девушка с пистолетом» Марио Моничелли.