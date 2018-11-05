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Порошенко заявил о намерении Турции помочь «противостоять» РФ в Азовском море

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Порошенко заявил о намерении Турции помочь «противостоять» РФ в Азовском море

Киев, 5 ноября. Анкара окажет содействие Киеву в борьбе с российским влиянием в Азовском море, заявил президент Украины Петр Порошенко во время своей встречи с турецким коллегой Раджепом Тайипом Эрдоганом.

«Важными для нас являются заверения Турции, что она не останется в стороне от вопросов «ползучей агрессии» России в Азовском море», — заявил украинский лидер на пресс-конференции.

В свою очередь главы министерств обороны Украины и Турции Степан Полторак и Хулуси Акар провели переговоры и обсудили вопросы усиления безопасности в Черноморском регионе. Кроме того, министры затронули тему развития военного и военно-технического сотрудничества между странами.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в марте этого года, когда украинские пограничники задержали российское судно «Норд», обвинив экипаж корабля в нарушении порядка въезда в Крым. Москва в связи с действиями Киева была вынуждена предпринять дополнительные меры безопасности и усилить досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе в соответствии с договором между Москвой и Киевом 2004 года.

Автор: Дарья Смолина
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