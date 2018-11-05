Названа вероятная причина крушения индонезийского Boeing-737

Москва, 5 ноября. Власти Индонезии назвали возможную причину крушения самолета авиакомпании Lion Air в Яванском море.

Глава комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно сообщил, что Boeing-737 разрушился от сильного удара о поверхность воды. Он добавил, что следов, которые бы указывали на разгерметизацию самолета в полете, обнаружено не было. Также не зафиксировали изношенность материалов воздушного судна, отметил чиновник.

По его словам, скорость лайнера при падении была очень высокой, а в момент, когда судно столкнулось с водой, двигатели работали на полную мощность.

Напомним, самолет Boeing-737, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение 29 октября. Лайнер вылетел из столичного аэропорта, а через 13 минут рухнул в Яванское море. По информации спасателей, все 189 человек погибли.