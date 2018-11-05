В Южной Корее назвали возможную дату визита Ким Чен Ына в Россию

Москва, 5 ноября. Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию с официальным визитом в ноябре, заявили в Южной Корее.

По слова южнокорейского посла в России У Юн Гына, Москва и Пхеньян «похоже, не достигли соглашения» о визите лидера КНДР, но, вероятнее всего, приезд Ким Чен Ына состоится в ноябре, и это связано с несколькими обстоятельствами.

«Северная Корея, похоже, оценивает время и место, а также повестку переговоров», — цитирует агентство Yonhap дипломата.

Юн Гын сообщил, что в первой половине 2019 года запланирован визит президента России Владимира Путина в Южную Корею. По его словам, до конца этого года Москва и Сеул начнут вести переговоры для организации поездки российского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Ким Чен Ына и Путина прорабатывается, но конкретных договоренностей о месте и времени переговоров нет.