Названы условия возвращения «Русала» в Россию

Москва, 5 ноября. Члены совета директоров «Русал», который попал под американские санкции, решили перевести компанию под юрисдикцию России. Названы условия возвращения «Русала» в страну, говорится в сообщении компании, распространенном на Гонконгской фондовой бирже.

Ранее стало известно, что руководство корпорации откажется от регистрации компании на острове Джерси, который входит в состав архипелага Нормандских остров.

Для перерегистрации компании с острова Джерси на Россию «Русал» должен получить одобрение от российских властей, перевести нормативные документы корпорации в соответствии с российским законодательством, изменить английское и русское названия «Русала» в соответствии с новым статусом, а также выпустить российские акции. Еще одним условием для перерегистрации компании стало назначение Евгения Никитина на пост генерального директора компании.

Ранее сообщалось, что Евгений Никитин, который с мая исполнял обязанности генерального директора, был утвержден советом директоров на должность гендиректора.

Напомним, Соединенные Штате в апреле ввели новые санкции против России. В черный список попал ряд крупных компаний, в том числе «Русал».