РФ и Китай могут создать систему расчетов в нацвалютах | 5 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

РФ и Китай могут создать систему расчетов в нацвалютах Москва и Пекин могут создать систему трансграничных расчетов, в которой будут использоваться национальные валюты. По словам первого заместителя главы аппарата российского кабмина Сергея Приходько, данная мера станет ответом на санкции со стороны Соединенных Штатов Америки. Кроме того, это позволит понизить риски от американских ограничительных мер и степень зависимости от курса доллара. Вместе с тем, статус национальных валют укрепится. Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Китай. Глава правительства встретится с главой КНР Си Цзиньпином.

США введут санкции против более 600 физических и юридических лиц Ирана Соединенные Штаты намерены ввести санкции против 600 физических и юридических лиц Ирана. Об этом заявил Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью для телеканала Fox News. Американский политик выразил убеждение, что новые ограничительные меры против Тегерана докажут свою эффективность и стимулируют иранские власти к пересмотру внешней политики. Он добавил, что именно в этом заключается цель санкций, введение которых согласовал президент страны Дональд Трамп.

Российские военные доставили в Дейр-эз-Зор около двух тонн гуманитарной помощи Российские военные доставили в населенный пункт Маррат провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики около двух тонн гуманитарной помощи. Глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко уточнил, что в рамках гуманитарной акции местные жители получили 450 наборов продовольствия, общий вес которых составил 1,95 тонны. Кроме того, адресную помощь получили жители района Шейх-Ахмед города Алеппо одноименно провинции Сирии. Военнослужащие доставили им 15 продовольственных наборов.