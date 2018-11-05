«Безнравственно отказываться от нашей общей истории»: ученый развенчал пропаганду властей Украины

Москва, 5 ноября. Украинский академик Петр Толочко выступил в Москве, опровергая тезисы пропаганды правящего в Киеве режима.

Украинский академик Петр Толочко приехал в Москву, чтобы выступить на заседании Всемирного русского народного собора. В своей речи ученый опроверг пропагандистские тезисы правящего на Украине режима.

В частности, Толочко развенчал теорию о «древних украх» и «Украине-Руси», которую используют киевские радикалы для оправдания своей националистической позиции. Академик напомнил, что Киев исторически является частью Русского мира, единого пространства, которое некогда простиралось от современной Архангельской области до причерноморских степей.

«Первые летописцы идентифицировали это огромное пространство от Новгорода до Киева, от Карпатских гор до Волго-Донского междуречья как единое православное русское пространство», — заявил Толочко.

Кроме того, академик напомнил об исторических фигурах, сыгравших одинаково важную роль в истории двух стран, которая является «нашей общей историей». По словам Толочко, нельзя представить Русскую православную церковь без Димитрия Ростовского, выходца из Малороссии или времена Петра I без Феофана Прокоповича, ректора Киево-Могилянской академии.

«Советскую историю не рассматривают без наших малороссов, наших украинцев. Безнравственно отказываться от нашей общей истории», — отметил Петр Толочко.

Патриарх Кирилл поблагодарил украинского академика за его приезд на Всемирный русский народный собор и отметил, что Украину в царское время называли Малороссией «не потому, что кто-то хотел ее унизить, а потому что все осознавали, что Киев — мать городов русских».

Напомним, ранее Петр Толочко рассказал Федеральному агентству новостей, что украинские коллеги считают его «недостаточно патриотичным», тем не менее, академик продолжает отстаивать свою точку зрения.

«У России и Украины единая история, единый предмет исследования, это исторический факт, и от этого никуда не денешься. Как бы мы ни провозглашали курс на интеграцию с Европой, как бы ни пытались вытравить из своего сознания все российское и, прежде всего, язык — все это бесперспективно», — подчеркнул Толочко.

Всемирный русский народный собор прошел в Москве 1 ноября под председательством патриарха Кирилла, в его работе принял участие президент РФ Владимир Путин. Нынешний собор стал 25-м по счету, его тема «25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России».