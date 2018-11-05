Медведев: Санкции и протекционизм стал реальностью экономики в мире

Шанхай, 5 ноября. В наши дни санкционная политика и протекционизм стали реальностью мировой экономики. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам главы российского правительства, мировое сообщество должно сформировать открытое пространство для обеспечения плодотворного диалога между странами.

«Сегодня перед нами стоят общие задачи — найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям», — заявил Медведев во время церемонии открытия первого Китайского международного импортного ЭКСПО.

Свободная конкуренция, по словам главы кабинета министров России, должна стать основой мировой торговли. Это позволит обеспечить свободное перемещение товаров. Медведев подчеркнул, что Россия всегда придерживается данных принципов.

