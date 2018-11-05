Восемь человек погибли в результате серии взрывов в Багдаде

Багдад, 5 ноября. Серия взрывов прогремела в столице Ирака, сообщается о пяти сработавших бомбах.

В Багдаде прогремела серия взрывов, жертвами которых стали 8 человек, еще 16 пострадали. Об этом сообщает телеканал Al-Arabia со ссылкой на источник в органах госбезопасности Ирака.

Взрывные устройства сработали в разных районах города. Они были установлены в местах массового скопления людей: на одной из площадей Багдада, у передвижного киоска, возле магазинов и в пассажирском микроавтобусе.

Ответственности за теракт на себя никто не взял, однако в полиции Багдада обвиняют в случившемся боевиков ИГИЛ1.

Напомним, в сентябре текущего года террористы «Исламского государства»1 (организация запрещена в России) подорвали нефтепровод на севере Ирака, а в июле устроили взрыв возле складов с избирательными бюллетенями в Киркуке — тогда в результате теракта погибли 20 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.