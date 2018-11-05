Си Цзиньпин пообещал защитить интересы иностранных компаний в Китае
Шанхай, 5 ноября. Власти Китая намерены заняться улучшение системы работы иностранных компаний на территории страны.
По словам китайского лидера Си Цзиньпина, нарушение прав иностранных компаний будет строго наказываться.
«Мы намерены формировать благоприятный бизнес-климат мирового уровня. Китай намерен ускорить принятие закона об иностранных инвестициях, повышать уровень открытости и прозрачности правовой системы, связанной с иностранными государствами», — заявил китайский лидер, открывая первый Китайский международный импортный ЭКСПО.
Он подчеркнул, что Пекин соблюдает нормы международного права в отношении предпринимателей. Власти намерены обеспечить беспристрастность к иностранным предпринимателям.
Мы намерены защищать законные права и интересы иностранных предприятий, решительно бороться с нарушениями законных прав иностранных предприятий, в частности, нарушением прав интеллектуальной собственности», — заявил Си Цзиньпин.