Отец девушки, изнасилованной в Уфе, находится в тяжелом состоянии — СМИ

Москва, 5 ноября. Отец девушки-дознавателя, изнасилованной коллегами в Уфе, находится «в прединфарктном состоянии», сообщают в СМИ.

Заместитель начальника Рогвардии Башкирии Ирек Сагитов, дочь которого подверглась групповому изнасилованию в Уфе, находится «чуть ли не в предынфарктном состоянии». Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на собственный источник.

Отец девушки-дознавателя испытал «настоящий шок», когда узнал о случившемся и попытался предотвратить огласку совершенного преступления, однако, было уже поздно. Именно он настоял, чтобы его дочь пошла по следам отца и поступила в школу МВД.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. По данным следствия, трое полицейских в служебном кабинете изнасиловали свою 23-летнюю коллегу. Все трое в данный момент заключены под стражу и уволены из органов внутренних дел «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Сергей Шнуров посвятил инциденту в Уфе свое новое стихотворение.