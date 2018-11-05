Два человека погибли в результате взрыва в Тель-Авиве

Тель-Авив, 5 ноября. В результате взрыва автомобиля в Тель-Авиве погибли два человека, местная полиция видит в происшествии криминальный след.

Минувшей ночью в Тель-Авиве прогремел взрыв. Как сообщает местная полиция, бомба взорвалась в автомобиле криминального авторитета, который был одним из руководителей местной преступной организации.

В результате происшествия погибли два человека, в том числе — сам авторитет. Еще один человек пострадал.

В правоохранительных органах Израиля заявляют, что не склонны рассматривать взрыв как террористический акт. По всей видимости, бомба была размещена в машине с целью убийства криминального авторитета в ходе войны между преступными группировками. В полиции не раскрывают имена погибших, но отмечают, что тела уже опознаны.

Напомним, на минувшей неделе семь человек погибли в результате взрыва автомобиля в Афаганистане — машина взорвалась рядом с тюрьмой, все погибшие — сотрудники пенитенциарной системы.