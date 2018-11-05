Сирия: взорванное в Латакии столетнее здание суда реконструируют до конца года

Латакия (Сирия), 5 января. Здание суда в Латакии, которое было построено около века назад, будет реконструировано к январю следующего года.

По словам мэра города Хаффа Раеда Ибрагима, здание было построено в традиционном восточном стиле и внешне напоминает дворец. Во время войны террористы захватили здание, забрали все ценные вещи и после этого взорвали его.

«Нам было очень важно сохранить стиль постройки, мы даже попросили на потолки установить старые деревянные балки, которые были раньше, ведь это центр города, его лицо, и я еще ребенком помню, что это было самое красивое здание в Хаффе», — рассказал мэр города в провинции Латакия, передает РИА Новости.

Во время реконструкции используются камни, которые уцелели после взрыва террористами. Новые камни будут обработаны в той же стилистике, что и уцелевшие во время взрыва.

В июля этого года на территории Сирии были восстановлены более 250 школ, более сотни больниц, удалось восстановить пять мостов и 840 километров дорог.