Британец стал первым человеком, обогнувшим Великобританию вплавь

Москва, 5 ноября. Британский пловец Родд Еджли поставил мировой рекорд, проплыв за пять месяцев вокруг Великобритании.

Житель Британии Родд Еджли стал первым человеком в мире, совершившим заплыв вокруг Великобритании. Пловец преодолел расстояние примерно в три тысячи километров, ни разу не сойдя на берег — он ночевал на сопровождающей его яхте.

33-летний спортсмен начал свой заплыв 1 июня текущего года в городе Магрит, что в графстве Кент на юго-востоке Англии и начал движение вокруг острова по часовой стрелке.

Пловец проводил в воде до 12 часов в день, сжигая за сутки до 3500 калорий. Поддерживать тонус ему помогли бананы, которых в ходе рекордного заплыва он съел более шестисот.

По словам Эджли, за пять месяцев он пережил массу впечатлений, начиная от наблюдения за прекрасными восходами и закатами и заканчивая встречей с ядовитыми медузами, после которой он получил ожог лица.

Спустя 157 дней после старта Родд Эджли финишировал на той же точке пляжа Магрита, откуда начал свой путь.

Отметим, для спортсмена это уже не первое достижение такого уровня. В феврале 2016 года Эджли попал в книгу рекордов Гиннеса после того, как за 19,5 часов преодолел марафонскую дистанцию, протянув за собой на тросе автомашину весом 1,4 тонны.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, рекордсменом Гиннеса в августе нынешнего года стал россиянин Иван Савкин, которому удалось сдвинуть с места 500-тонный поезд.