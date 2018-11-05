Перевод Бурятии и Забайкалья в ДФО даст толчок развитию науки и бизнеса — эксперты

Владивосток, 5 ноября. Включение Забайкалья и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа приведет к реорганизации научной сферы в ДФО, а также улучшит инвестиционный климат, полагают эксперты.

В День народного единства президент России Владимир Путин подписал указ о переводе двух регионов страны в другой федеральный округ. Бурятия и Забайкальский край будут относиться не к Сибирскому федеральному округу, а к Дальневосточному. В соответствии с поручением Путина, нормативные акты должны быть приведены в соответствие с данным указом в трехмесячный срок.

Эксперты оценили перспективы данного шага, отмечая, что жители Дальнего Востока едва ли почувствуют серьезные перемены, но научная сфера ДФО может быть реорганизована, а для бизнеса, в перспективе, откроются новые возможности.

«Такое решение может повлечь реорганизацию в научной сфере - если сейчас наука в Забайкалье подчиняется Сибирскому отделению РАН, то теперь может перейти в подчинение ДВО РАН - это плюс», — заявил директор Института международного бизнеса и экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса профессор Александр Латкин.

Однако, Латкин высказал скепсис в отношении инициативы о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток, с которой выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. По мнению эксперта, менять ситуацию «нет смысла», поскольку Хабаровск географически является центром округа.

Что касается экономических перспектив, то, как отметил политолог Сергей Гребенюк, решение президента связано, в первую очередь, с необходимостью распространить на Забайкалье и Бурятию особые экономические режимы, которые действуют для инвесторов на Дальнем Востоке.

Впрочем, как считает политолог, мгновенного эффекта от этого ожидать не стоит — бизнес может получить новые возможности для развития лишь в перспективе.