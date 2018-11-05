Власти штата Джорджия обвинили демократов в кибератаке

Вашингтон, 5 ноября. В американском штате Джорджия начато расследование в отношении Демократической партии, которую обвиняют в хакерской атаке на избирательную систему штата.

За три дня до промежуточных выборов в Конгресс США власти штата Джорджия заявили, что избирательная система штата подверглась хакерской атаке, к которой может быть причастна Демократическая партия.

Как сообщает Fox News, была предпринята попытка взломать систему регистрации избирателей, однако, серьезных последствий удалось избежать. Госсекретарь Джорджии Брайан Кемп сообщил, что готов привлечь к расследованию ФБР.

«Могу подтвердить, что Демократическая партия Джорджии находится под следствием из-за возможных кибератак», — сообщил журналистам представитель штата Канди Брос.

Отметим, в Демократической партии категорически отвергают все обвинения, добавляя, что офис госсекретаря штата превышает свои полномочия.

Напомним, в Джорджии развернулась борьба за губернаторское кресло между действующим госсекретарем штата Брайаном Кемпом, который известен как убежденный республиканец, и Стейси Абрамс, представляющей демократов.

Их противостояние разворачивается на фоне скандала вокруг избирательной системы штата Джорджия — более 50 тысяч заявок на регистрацию в качестве избирателей было заморожено властями из-за того, что имена заявителей не полностью совпадали со списками.

Напомним, что выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана нижняя палата Конгресса, состоящая из 435 мест, а в Сенате переизбираются 33 сенатора из 100. Кроме того, в 36 штатах и на трех островных территориях США проходят выборы губернаторов и членов законодательных собраний.