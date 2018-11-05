«Русал» решил перерегистрироваться из Джерси в РФ

Москва, 5 ноября. Члены совета директоров компании «Русал» приняли решение перевести компанию под юрисдикцию России.

Согласно сообщению, опубликованному на Гонконгской фондовой бирже, компания уйдет с острова Джерси, который входит в состав архипелага Нормандских островов.

«После тщательного рассмотрения совет директоров решил, что это отвечает интересам компании и ее акционеров», — сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы завершить перерегистрацию, компания должна получить разрешение властей России, привести нормативные документы в соответствие с законодательством РФ, изменить наименования на русском и английском языках, выпустить российские акции, а также назначить на должность генерального директора Евгения Никитина. О намерении перевести компанию из Джерси руководство «Русала» сообщало в августе.