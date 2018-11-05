«Утром в газете, вечером в куплете»: россияне отреагировали на новое стихотворение Шнурова

Москва, 5 ноября. Стихотворение Сергея Шнурова, посвященное групповому изнасилованию в Уфе, вызвал бурную реакцию у пользователей Сети.

Российские интернет-пользователи горячо обсуждают новое стихотворение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, посвященное групповому изнасилованию в Уфе.

Напомним, Шнуров опубликовал свое творение в Instagram. Музыкант пишет, что насильники «чисто звери» и отмечает, что изнасилование используется в качестве элемента запугивания, жертвой которого может стать каждый, независимо от пола.

Реакция подписчиков Шнурова оказалась неоднозначной. Некоторые негодуют, что он ответил «стишком» на такое серьезное событие, часть пользователей «аплодирует» творчеству музыканта.

Так, @alex_beachclub называет стихотворение «неуместной сатирой».

«Современный Пушкин. Стихи просто льются из Ваших уст», — отмечает @umno_skazano.

«Век назад была такая же оперативность у известного поэта, утром в газете, вечером в куплете», — иронизирует @staseana1955.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель подверглась групповому изнасилованию в кабинете начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району. В нападении подозревают трех бывших сотрудников МВД, которые, после появления информации о преступлении, уволены из органов с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции» и задержаны.