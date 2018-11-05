Семья Хашукджи требует от Саудовской Аравии выдать тело убитого журналиста

Москва, 5 ноября. Сыновья убитого журналиста Джамаля Хашукджи требуют от властей Саудовской Аравии тело отца.

Сыновья убитого в Турции журналиста Джамаля Хашукджи, Салах и Абдаллах Хашукджи, требуют от властей Саудовской Аравии выдать им тело отца — об этом сообщает телеканал CNN.

«Все, чего мы хотим сейчас, - это похоронить его в Медине с остальными членами его семьи», — сообщил Салах Хашукджи в интервью журналистам телеканала.

Сын Джамаля Хашукджи добавил, что обсуждал этот вопрос с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом и очень надеется, что передача тела произойдет в ближайшее время.

Напомним, король Саудовской Аравии принял родственников Хашукджи в своем дворце в Эр-Рияде в конце октября текущего года и выразил «глубокие соболезнования» в связи с гибелью журналиста.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи работал обозревателем в газете Washigton Post и был известен своей критикой властей королевства Саудовская Аравия. Хашукджи пропал без вести в Стамбуле после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии 2 октября нынешнего года. Позже в генпрокуратуре королевства заявили об убийстве журналиста в результате ссоры с сотрудниками консульства, добавив, что по данному делу задержаны 18 человек. Впрочем, через какое-то время генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным.

Впоследствии стало известно, что власти Саудовской Аравии планируют судить подозреваемых в убийстве журналиста на своей территории и готовы обнародовать результаты расследования после завершения следствия.

В США заявили, что готовы применить санкции против причастных к убийству и в настоящее время рассматривают различные их варианты.