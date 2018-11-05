Шойгу предложили дать новому кораблю имя адмирала Сучкова

Москва, 5 ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу получил предложение дать одному из новых российских военных кораблей имя адмирала Сучкова.

В российском Движении поддержки флота (ДПФ) обратились к министру обороны РФ Сергею Шойгу с предложением дать одному из новейших российских военных кораблей имя адмирала Сучкова.

«Инициатива предварительно обсуждалась на всех флотах и флотилиях ВМФ России, в 63 регионах страны, где действуют региональные организации Движения поддержки флота, и это предложение получило полное одобрение», — заявил руководитель ДПФ Михаил Ненашев.

Ненашев напомнил руководителю Минобороны РФ о том, что Геннадий Сучков прошел путь от младшего офицера до адмирала флота, командовал Тихоокеанским и Северным флотами и работал в должности советникам министра обороны.

«Сучков является одним из самых уважаемых адмиралов на флоте благодаря действительно государственному отношению к флотской службе», — отмечает Ненашев.

Напомним, адмирал Геннадий Сучков отдал флоту около 40 лет жизни. Сучков скончался в Москве в августе 2013 года.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в состав военно-морского флота России до конца года должны войти 26 новых кораблей, катеров и судов, четыре из которых оснащены крылатыми ракетами типа «Калибр».