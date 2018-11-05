Германия теряет миллионы на санкциях против РФ, получая взамен лишь радость Порошенко — Пушков

Москва, 5 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал Ангелу Меркель за антироссийские санкции, которые «приносят лишь радость Порошенко».

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter раскритиковал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель по продлению антироссийских санкций. По мнению Пушкова, ФРГ несет убытки, принося при этом лишь радость Киеву.

«Каждый месяц ФРГ теряет из-за антироссийских санкций 727 млн долл., получая взамен лишь радость Порошенко. Уверен: 9 млрд в год она не стоит», — пишет Пушков.

Каждый месяц ФРГ теряет из-за антироссийских санкций 727 млн долл., получая взамен лишь радость Порошенко. Уверен: 9 млрд в год она не стоит. Решение Меркель бесконечно продлевать санкции, как и принять более 1 млн мигрантов, станут двумя самыми крупными ошибками ее правления. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 ноября 2018 г.

По мнению сенатора, решение Меркель о продлении санкций, как и решение принять на территории Германии более 1 млн мигрантов, станут «двумя самыми крупными ошибками ее правления».

Напомним, 1 ноября текущего года Ангела Меркель в ходе пресс-конференции, посвященной итогам ее встречи с Порошенко, заявила, что готова поддержать продление санкций против России.

Евросоюз ввел санкции против РФ в марте 2014 года. С тех пор они регулярно продлеваются на полгода. Санкции ЕС направлены против российской экономики, а также включают в себя индивидуальные ограничительные меры в отношении граждан России. К настоящему моменту под действие санкций попали 155 россиян и 44 организации.