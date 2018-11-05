Украина может закупить турецкие боевые беспилотники

Москва, 5 ноября. Советник Порошенко намекнул на возможность закупки Украиной турецких ударных беспилотников.

В Сети появились фотографии, на которых президент Украины Петр Порошенко стоит на фоне турецкого беспилотника Bayraktar TB2 в окружении официальных лиц страны. Фото разместил на своей странице в Facebook советник Порошенко и помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

Как отметил Бирюков, фотография сделана далеко «не просто так».

«Могу лишь предполагать, что Петр Порошенко и Степан Полторак не просто так стоят в компании с первым замом секретаря СНБО и главой Укроборонпрома на фоне птицы. Которая может работать сутки в автономном режиме, работать на удалении в 150 километров от центра управления на высоте 8 километров. Все это лишь совпадения, да. Этими удивительными совпадениями прокладывается дорога к нашей победе», — пишет украинский чиновник.

Ранее стало известно, что Порошенко посетил производство беспилотников турецкой фирмы Baykar Makina, где стороны обсудили возможность сотрудничества и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции. Минувшим летом заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Олег Гладковский провел в Турции переговоры о возможных поставках Киеву беспилотников и открытии совместного центра разработки аппаратов.

Напомним, 3 и 4 ноября Порошенко посетил Турцию с официальным визитом, в ходе которого встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписал несколько документов о торгово-экономическом сотрудничестве.