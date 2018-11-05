Будущие власти Украины попросят у России прощения — матрос «Норда»

Москва, 5 ноября. Вернувшийся в Россию матрос сейнера «Норд» Павел Чмыхалов заявил, что на Украине появится власть, которая «по-братски» попросит у России прощения.

Матрос крымского сейнера «Норд» Павел Чмыхалов, вернувшийся на родину после того, как его вместе с коллегами несколько месяцев незаконно удерживали власти Украины, высказал мнение, что в будущем в Киеве появится правительство, которое будет просить у России прощения.

«Когда отвернется и Европа, и Америка, а они точно отвернутся. Будет на Украине достойная власть, которая сможет прийти и по-братски попросить прощения. А куда мы денемся? Будем помогать», — заявил Чмыхалов.

Напомним, что российский сейнер «Норд» вместе с экипажем был незаконно задержан погранслужбой Украины в Азовском море в марте текущего года. Из девятерых членов команды двое смогли вернуться в Россию через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Позднее членов экипажа «Норд» обменяли на украинских моряков. Капитан «Норда» по-прежнему удерживается на Украине, его обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что накануне украинские власти в ответ на российские санкции арестовали в порту Мариуполя судно под флагом Либерии, большинство членов экипажа которого — граждане Украины.