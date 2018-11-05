РФ и Китай могут создать систему расчетов в нацвалютах

Москва, 5 ноября. Москва и Пекин могут создать систему трансграничных расчетов, в которой будут использоваться национальные валюты.

По словам первого заместителя главы аппарата российского кабмина Сергея Приходько, данная мера станет ответом на санкции со стороны Соединенных Штатов Америки.

«Тематика взаиморасчетов рассматривалась на недавнем заседании подкомиссии по финансовому сотрудничеству, которое прошло в конце сентября в Шэньчжэне. Среди прочих обсуждается тема создания трансграничной системы расчетов с активным использованием национальных валют», — рассказал Приходько, передает ТАСС.

Кроме того, данная мера позволит понизить риски от американских ограничительных мер и степень зависимости от курса доллара. Вместе с тем, статус национальных валют укрепится.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Китай. Глава правительства встретится с главой КНР Си Цзиньпином.

