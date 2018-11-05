Эксперты признали беспомощность ВВС США перед российскими ПВО

Москва, 5 ноября. Миллиарды долларов, потраченные в США на создание новейших самолетов, могут оказаться выброшенными на ветер — заявляют эксперты.

Никто не может гарантировать, что новейшие самолеты и ракеты США, на которые Пентагон потратил огромные суммы, смогут преодолеть российскую систему ПВО, выстроенную на границах РФ за последние годы. Эффективность американских средств воздушного нападения против российской противовоздушной обороны анализирует издание The National Interest.

Как отмечает автор статьи Адам Кабот, современные российские ПВО способны перехватывать цели за сотни километров от государственной границы, а в случае вторжения в воздушное пространство страны вражеские ракеты и самолеты окажутся на настоящем «минном поле».

Три кита, на которых базируются силы ПВО РФ — точность, радиус действия и мобильность, — в сочетании с глубокой эшелонированностью обороны ставят под сомнение эффективность западных сил воздушного нападения — от самолетов со стелс-технологиями до крылатых ракет.

«Наилучшим способом борьбы с противовоздушной обороной является их полное избегание, но сделать это будет сложно», — делает вывод Кабот.

В свою очередь, российские эксперты отмечают, что Вашингтон «раздражает» текущее положение дел. Суть в том, что США готовы воевать лишь при полном превосходстве в воздушном пространстве противника.

«Американцы не вторгаются в страну без уничтожения командных пунктов и средств ПВО. В случае России это абсолютно невозможная ситуация», — заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «RT».

По мнению Кнутова, США традиционно опережали и СССР, и Россию в области развития авиационных технологий. Осознавая это, у нас решили не догонять вероятного противника, а упредить его, и уже в 60-е годы прошлого века сделали ставку на развертывание эффективной системы ПВО.

Основные опасные направления были прикрыты непрерывным радиолокационным мониторингом, обработка данных которого производится в автоматическом режиме. В случае вторжения в дело вступают средства постановки помех и комплексы огневого поражения, радиус действия самых современных из них достигает 600 км.

За последние годы отечественные силы ПВО были значительно модернизированы. The National Interest называет их «самыми продвинутыми в мире». Работа в этом направлении продолжается — в ближайшие годы на вооружение должен поступить новейший комплекс С-500, способный «работать» по целям не только в воздушном пространстве, но и в ближнем космосе.

В свою очередь, в США далеко не уверены, что их достижения в области военной техники смогут эффективно справиться с российскими ПВО.

«Имеет ли смысл так напряжённо работать на этом направлении, если оно не приносит прорывных результатов. Американцы были пионерами в развитии технологий малозаметности. На проекты «невидимок» были потрачены сотни миллиардов долларов, но даже не все серийные образцы оправдали ожидания», — заявил профессор Академии военных наук РФ Вадим Козюлин.

Напомним, что в 1999-м году в Сербии был сбит американский самолет-невидимка. Цель уничтожила ракета, выпущенная стоявшим на вооружении югославской армии советским комплексом С-125, который уже тогда считался устаревшим.