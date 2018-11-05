«Вторая сама попросится»: Милонов предложил выкупить половину Украины

Москва, 5 ноября. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с предложением выкупить половину территории Украины, добавив, что «вторая половина сама попросится в состав России».

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов отреагировал на заявление бывшего генпрокурора Украины и экс-депутата Верховной рады Святослава Пискуна, который предложил через международный суд «выбить» из России убытки за утрату Крыма.

Примечательно, что Пискун признал волеизъявление крымчан, но заявил о «триллионных» убытках, понесенных в результате воссоединения Крыма с Россией.

«Народ проголосовал и выбрал свою судьбу, а мы говорим: «Прекрасно, но там было имущество украинских граждан, которые живут на нашей территории. Верните наше имущество. Хотите Крым? Платите триллионы», — приводит слова Пискуна «Комсомольская правда».

На заявление бывшего генпрокурора отреагировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. По его словам, если Киев волнуют только деньги, Россия готова пойти на сделку.

«Мы готовы выкупить половину территорий Украины. Поверьте, многие украинцы этого ждут. Когда купил половину их земель, вторая половина сама попросится в состав России. Человек с фамилией Пискун говорит, что Крым вернется Украине. Такого никогда не будет. Украина может воссоединиться с полуостровом, только если сама присоединится к России», — заявил Милонов.

Напомним, в 2014 году в результате переворота к власти на Украине пришло нелегитимное правительство, которое не поддержали в ряде регионов страны. В частности, жители Крыма по итогам референдума абсолютным большинством голосов высказались за воссоединение полуострова с Россией. Как заявил президент РФ Владимир Путин, статус Крыма закреплен окончательно и пересмотру не подлежит.