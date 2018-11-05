Медведев прибыл в Шанхай для встречи с Си Цзиньпином

Шанхай, 5 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Шанхай.

Как рассказали в пресс-службе российского кабинета министров, сегодня начинается официальная часть визита Медведева. Премьер-министр встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Также глава правительства России приедет на Первую китайскую международную выставку импортных товаров.

«По приглашению премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна 5–7 ноября 2018 года председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетит Китайскую Народную Республику (КНР) с официальным визитом», — рассказал ТАСС заместитель руководителя аппарата кабинета министров России Сергей Приходько.

Далее Медведев отправится в Пекин, где пройдет встреча с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном. Политики поговорят об отношениях между государствами, будут подписаны документы о сотрудничестве. Всего в Китае премьер-министр России проведет три дня.