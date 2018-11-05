Гренада стала девятым государством, отозвавшим признание независимости Косово

Москва, 5 ноября. Гренада стало девятой из стран, отозвавших признание независимости Косово.

Островное государство Гренадо стало девятой из стран мира, отозвавших за последнее время признание независимости Косово — об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Гренада стала девятым государством, которое отозвало свои предыдущие решения в связи со статусом Косово, то есть признание Косово как независимого государства», — говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства Сербии.

Как заявил Дачич, ноту об отзыве признания статуса независимости Косово он получил в Белграде из рук министра иностранных дел Гренады Петера Дейвида. Руководитель МИД Сербии отметил, что это «большой дипломатический успех», который ставит под вопрос итоги голосовании о членстве самопровозглашенной республики Косово в Интерполе.

Напомним, буквально несколько дней назад Доминикана стала восьмой из стран, отказавшихся признавать независимость Косово. Таким образом, количество государств мира, официально признавших независимость Приштины от Белграда сократилось примерно до 100. В руководстве Сербии утверждают, что дипломатическая работа в этом направлении будет продолжена.

Напомним, вооруженное противостояние албанских сепаратистов, поддержанных силами НАТО, и армии Сербии в Косово началось в 1999-м году. Через пять лет косовские албанцы устроили серию погромов, что привело к массовому бегству сербов из Косово. В феврале 2008 года Приштина провозгласила независимость, которую до сих пор не признают в ряде стран мира — среди них Россия, Китай, Израиль, Испания и другие государства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, благодаря достигнутой на уровне МИД двух государств договоренности, россияне могут посещать Гренаду без виз.