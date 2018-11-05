Huawei бесплатно обменяет бракованные смартфоны на новые

Москва, 5 ноября. Компания Huawei объявила, что начала бесплатный обмен смартфонов с дефектами на абсолютно новые.

Покупатели смартфонов Huawei Mate 20 Pro, презентация которых состоялась в середине октября, начали массово жаловаться на один и тот же дефект. На экранах телефонов стоимостью около 70 тысяч рублей появляются желтые и зеленые пятна. По мнению многих пользователей, из-за этого брака их гаджеты не смотрятся на свою цену, а изображение на них выглядит как на телефонах за тысячу рублей.

По неподтвержденным данным, дефект связан с бракованной матрицей и попадается примерно на каждом пятом смартфоне данной модели.

Официальные представители Huawei были вынуждены признать наличие проблемы и готовы пойти навстречу клиентам. Так, в компании выразили готовность обменять дефектные смартфоны на абсолютно новые, не имеющие такого брака.

Отметим, российские потребители пока не сталкивались с бракованными Huawei Mate 20 Pro по одной простой причине — в России они поступят в продажу только 10 ноября. Очевидно, тем, кто уже задумался о покупке новинки, следует быть особенно внимательными.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Huawei Mate 20 Pro набрал рекордное количество баллов от экспертов и занял второе место в списке самых мощных смартфонов в мире по итогам октября.