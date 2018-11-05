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США введут санкции против более 600 физических и юридических лиц Ирана

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США введут санкции против более 600 физических и юридических лиц Ирана

Вашингтон, 5 ноября. Соединенные Штаты намерены ввести санкции против 600 физических и юридических лиц Ирана. Об этом заявил Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью для телеканала Fox News.

Американский политик выразил убеждение, что новые ограничительные меры против Тегерана докажут свою эффективность и стимулируют иранские власти к пересмотру внешней политики.

«Я уверен, что санкции, которые возобновят свое действие в этот понедельник, не только нефтяные, но и финансовые, будут иметь эффект, который приведет к изменению поведения иранского режима»,  — сказал Помпео.

Он добавил, что именно в этом заключается цель санкций, введение которых согласовал президент страны Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки не хотят портить отношения с союзниками из-за антииранских санкций. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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