Эксперты рассказали о главных страхах российских туристов

Москва, 5 ноября. Больше всего российские туристы боятся потерять ребенка во время путешествия.

Примерно треть российских туристов по итогам опроса, проведенного Aviasales, боится в путешествии не за себя, а за своего ребенка. Чуть меньшее количество опрошенных — 28,6% — заявили, что их главный страх — остаться дома и никуда не поехать.

Каждый четвертый боится «потерять ногу», около 15% респондентов опасаются потерять паспорт, и лишь менее двух процентов заявили, что больше всего боятся потеряться сами.

Впрочем, список дорожных фобий пользователи Сети продолжили в комментариях, которые варьируются от вполне серьезных («Получить смс «ваша карта заблокирована») до шутливых («Пробежать, опаздывая, мимо дюти фри»).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в России на государственном уровне занялись развитием туризма в Арктике — с этой целью в Ростуризме создана профильная рабочая группа. Как отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов, ежегодно интерес путешественников к северным регионам страны растет.