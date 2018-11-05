Порошенко поручил найти и наказать убийц чиновницы из Херсона

Киев, 5 ноября. Президент Украины Петр Порошенко поручил полицейским приложить максимум усилий для того, чтобы убийцы Екатерины Гандзюк оказались на скамье подсудимых.

Президент Украины Петр Порошенко публично обратился к правоохранительным органам страны с поручением приложить максимум усилий для того, чтобы убийцы чиновницы из Херсона Екатерины Гандзюк были найдены и понесли наказание. Об этом Порошенко заявил на своей странице в Facebook.

«Несколько минут назад мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой была устроена атака нелюдей, умерла в больнице. Прошу правоохранителей сделать все возможное, чтобы убийцы Катерины Гандзюк были найдены, оказались на скамье подсудимых и понесли наказание. Мы все должны объединить усилия и помочь властям, чтобы зло было наказано», — написал Порошенко.

Напомним, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк накануне умерла в больнице после того как 31 июля неизвестный облил ее концентрированной кислотой. Преступление было совершено возле дома Гандзюк — она получила химический ожог 35% поверхности тела.

Отметим, параллельно с госслужбой, погибшая вела и активную общественную работу в организации «Центр политических студий и аналитики «Эйдос», занимающуюся исследованиями в сфере публичных финансов, борьбой с коррупцией и так далее.

Украинская полиция назвала нападение на Гандзюк «заказным убийством». По данному делу были задержаны пятеро подозреваемых, двоих из них заключили под стражу.