Один человек погиб при столкновении самолетов в Оттаве

Оттава, 5 ноября. Один человек погиб в результате столкновения двух небольших самолетов в небе над канадской Оттавой. Об этом сообщили телеканал CBC.

Инцидент произошел 4 ноября в 23.02 недалеко от международного аэропорта Оттавы. После столкновения один из самолетов упал в поле. Пилот воздушного судна скончался. Другой самолет приземлился в аэропорту канадской столицы. На его борту находились два человека. Среди них пострадавших нет.

Накануне Газета.ru сообщала об инциденте с самолетом, на борту которого находился принц Гарри и его возлюбленная. Лайнер готовился выполнить посадку, но этому воспрепятствовало другое воздушное судно. Спустя несколько минут самолет предпринял повторную попытку приземлиться. На этот раз посадка прошла в штатном режиме.

Также 14 октября в самолет, где находился принц Гарри, ударила молния.