Умер основатель группы Louis Vuitton и Moet Hennessy Шевалье

Париж, 5 ноября. Один из основателей группы Louis Vuitton и Moet Hennessy Ален Шевалье умер в возрасте 87 лет во французском городе Межеве. Его смерть подтвердили в пресс-службе Елисейского дворца. Соболезнования родным и близким покойного принес глава Франции Эмманэль Макрон.

«Шевалье был твердо намерен добиться того, чтобы Франция заняла первое место по продаже товаров класса «люкс», — указано в заявлении Макрона.

Транснациональная группа компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy была основана Аленом Шевалье и его партнером Ракамье в 19987 году. Компания стала одним из лидеров рынка. Сегодня она выпускает такие известные бренды как Guerlain, Chaumet, Hennessy, Givenchy, Louis Vuitton и другие. Штаб-квартира предприятия находится в Париже.

Прощание с Аленом Шевалье пройдет 7 ноября, передает Газета.ru.