Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Умер основатель группы Louis Vuitton и Moet Hennessy Шевалье

38
0 Оставить комментарий

Умер основатель группы Louis Vuitton и Moet Hennessy Шевалье

Париж, 5 ноября. Один из основателей группы Louis Vuitton и Moet Hennessy Ален Шевалье умер в возрасте 87 лет во французском городе Межеве. Его смерть подтвердили в пресс-службе Елисейского дворца. Соболезнования родным и близким покойного принес глава Франции Эмманэль Макрон.

«Шевалье был твердо намерен добиться того, чтобы Франция заняла первое место по продаже товаров класса «люкс», — указано в заявлении Макрона.

Транснациональная группа компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy была основана Аленом Шевалье и его партнером Ракамье в 19987 году. Компания стала одним из лидеров рынка. Сегодня она выпускает такие известные бренды как Guerlain, Chaumet, Hennessy, Givenchy,  Louis Vuitton и другие. Штаб-квартира предприятия находится в Париже.

Прощание с Аленом Шевалье пройдет 7 ноября, передает Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.