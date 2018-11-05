Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Сирия: боевики ИГ атаковали курдов в провинции Дейр-эз-Зор

76
0 Оставить комментарий

Сирия: боевики ИГ атаковали курдов в провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 5 ноября. Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 атаковали вооруженное формирование оппозиции «Сирийские демократические силы» в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ANF.

Издание отмечает, что террористы воспользовались песчаной бурей, чтобы пойти в наступление на позиции поддерживаемых Соединенными Штатами Америки курдов. В атаке участвовали заминированные машины и боевики, начиненные взрывчаткой.

По данным ANF, курдам удалось отразить атаку. В ходе столкновений убиты около 30 террористов ИГИЛ1. Остальные боевики бежали.

Накануне стало известно о крупных потерях курдов в провинции Ракка Сирийской Арабской Республики. Сообщалось о 50 погибших членах формирования SDF. «Сирийские демократические силы» также понесли потери в провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.