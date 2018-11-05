Сирия: боевики ИГ атаковали курдов в провинции Дейр-эз-Зор
Дамаск, 5 ноября. Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 атаковали вооруженное формирование оппозиции «Сирийские демократические силы» в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ANF.
Издание отмечает, что террористы воспользовались песчаной бурей, чтобы пойти в наступление на позиции поддерживаемых Соединенными Штатами Америки курдов. В атаке участвовали заминированные машины и боевики, начиненные взрывчаткой.
По данным ANF, курдам удалось отразить атаку. В ходе столкновений убиты около 30 террористов ИГИЛ1. Остальные боевики бежали.
Накануне стало известно о крупных потерях курдов в провинции Ракка Сирийской Арабской Республики. Сообщалось о 50 погибших членах формирования SDF. «Сирийские демократические силы» также понесли потери в провинции Дейр-эз-Зор.
1 Организация запрещена на территории РФ.