Вашингтон, 5 ноября. Журнал The National Interest раскрыл особенности российских танков Т-72, Т-80 и Т-90. Эксперт Чарли Гао высоко оценил качества этих машин, особенно выделив их «живучесть и смертоносность».

Материал специалиста посвящен малоизученным характеристикам российских танков Т-72, Т-80 и Т-90. В числе главных преимуществ танков — система дистанционного подрыва «Айнет», которая позволяет существенно повысить эффективность боеприпасов. Снаряд приводится в действие с использованием электронного взрывателя. За счет этого противнику наносится максимально возможный ущерб.

К достоинствам российских танков эксперт NI относит также многоканальный прицел наводчика (ПНМ) «Сосна-У», способный работать даже в самых сложных погодных условиях. Число ошибок сведено к минимуму за счет автомата сопровождения цели и тепловизора ПНМ.

Чарли Гао проанализировал функциональные возможности систему защиты от напалма «Сода». Американский эксперт отмечает, что зажигательные вещества таят в себе серьезную угрозу для военной техники.

«Для того, чтобы обезопасить технику от этой угрозы, российские танки оснащаются системой защиты от напалма «Сода», представляющую собой комплект прокладок и уплотнителей из негорючего материала», — убежден специалист.

Высокий отзыв получила башня танка Т-80. По мнению Гао, отличным конструкторским решением стало размещение специального воздушного ковша на задней части башни. Таким способом удалось обеспечить максимальную эффективность работы турбины, передает «ПолитРоссия».

Ранее сообщалось, что российский самолет Т-142 пролетел на небольшой высоте около флагмана Шестого флота ВМС НАТО. Этот эпизод зафиксировал французский журналист, опубликовавший фотографии в Twitter. Он также рассказал о реакции военнослужащих альянса, которые восхитились маневром Т-142. В Минобороны России подчеркнули, что маневр был выполнен в полном соответствии с нормами национального и международного права, передает Газета.ru.