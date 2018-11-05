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Хуг отказался называть Россию «страной-агрессором»

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Хуг отказался называть Россию «страной-агрессором»

Киев, 5 ноября. Россия не является страной-агрессором, заявил бывший заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

По словам Хуга, для того, чтобы ситуация в Донбассе изменилась в лучшую сторону, все стороны должны стремиться к урегулированию.

«Я считаю, что Россия, как и Украина, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей признали, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они взяли на себя обязательства», — рассказал бывший заместитель руководителя СММ ОБСЕ в интервью украинскому телеканалу.

Хуг отказался называть Россию «страной-агрессором»

Напомним, три года назад на Украине приняли документ, согласно которому Россию в Киеве считают «страной-агрессором». При этом украинское руководство не смогло предоставить каких-либо доказательств. В министерстве иностранных дел заявили, что подобные высказывания являются «публичными бездоказательными инсинуациями». В России неоднократно отмечали, что никаким образом не влияет на внутренние дела на Украине.

Автор: Настасья Шеркунова
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