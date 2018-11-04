Сирия: российские военные доставили в Дейр-эз-Зор около двух тонн гуманитарной помощи

Дамаск, 4 ноября. Российские военные доставили в населенный пункт Маррат провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики около двух тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Глава ЦПВС уточнил, что в рамках гуманитарной акции местные жители получили 450 наборов продовольствия, общий вес которых составил 1,95 тонны. Кроме того, адресную помощь получили жители района Шейх-Ахмед города Алеппо одноименно провинции Сирии. Военнослужащие доставили им 15 продовольственных наборов.

Савченко также сообщил, что на протяжении минувших суток фиксировались случаи нарушения режима прекращения огня боевиками.

«Так, в течение суток зафиксировано обстрелы населенного пункта Джубб-Эль-Мгара провинции Латакия (трижды) и района Суккари города Алеппо», — сказал глава ЦПВС РФ.

Ранее сообщалось о попытке контрнаступления боевиков ИГИЛ1 (запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.