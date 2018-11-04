Украинцы напали с ножом на местных жителей в Чехии

Пльзень, 4 ноября. Граждане Украины напали с ножом на жителей чешского города Пльзень. Об этом сообщает пражское издание Pravo.

Инцидент произошел на Клатовской улице города Пльзень. Трое граждан Украины напали на двух молодых людей и женщину, гулявших по улице. Причины агрессивного поведения к настоящему моменту не установлены.

«На проходивших по улице двух молодых мужчин и одну женщину по неизвестным пока причинам напали три иностранца», — сообщили чешские правоохранители.

Один из пострадавших получил серьезные ранения. Ему были нанесены удары в область живота и грудной клетки.

Нападавшие задержаны. По имеющимся данным, все трое — граждане Украины.

Накануне стало известно о нападении двух украинцев на гражданина Индии в римском метрополитене. Злоумышленники ругались нецензурной бранью и демонстрировали симпатии к лидеру итальянского фашизма Бенито Муссолини. Об этом писала Газета.ru.