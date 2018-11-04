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Около 1800 праздничных мероприятий в честь Дня народного единства прошли в России

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Около 1800 праздничных мероприятий в честь Дня народного единства прошли в России

Москва, 4 ноября. Около 1800 праздничных мероприятий в честь Дня народного единства состоялись в России 4 ноября. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел Российской Федерации.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранители в полном объеме обеспечили безопасность граждан. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что порядок поддерживался силами сотрудников МВД, военнослужащих национальной гвардии РФ, добровольными дружинами и частными организациями.

«В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан задействовано более 17 тысяч сотрудников органов внутренних дел», — добавила Волк.

Из заявления следует, что в ходе праздничных мероприятий серьезных нарушений допущено не было.

Ранее стало известно, что в День народного единства России в Москве открылся новый необычный арт-объект. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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