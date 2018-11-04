Samsung Galaxy S8 распродают в России до конца ноября за 1 111 рублей

Москва, 4 ноября. Россияне смогут купить Samsung Galaxy S8 за 1 111 рублей. Такая акция будет действовать до конца ноября.

Покупателям будут предложены на выбор четыре расцветки корпуса: золотой, черный, фиолетовый и красный. Акцию по продаже смартфонов запустила компания «Связной».

Как сообщает портал akket, чтобы приобрести смартфон покупатели должны будут обратиться к программе рассрочки «Связного», которая будут действовать до 30 ноября. Первый взнос за покупку составит 1 111 рублей. После этого необходимо будет вносить ежемесячные платежи в течение 36 месяцев.

Samsung Galaxy S8 оснащен процессором Exynos 8895 с частотой 2,3 ГГц, четырьмя гигабайтами оперативной памяти, батареей в 3000 мАч, а также внутренней памятью в 64 гигабайта.

Напомним, что Samsung Galaxy S8 возглавил рейтинг лучших смартфонов 2017 года по версии издания TechRadar. Эксперты отмечали небольшую стоимость, при этом хорошую «начинку». Отметим, что в начале апреля Samsung Galaxy S8 подешевел почти в два раза после выхода Samsung Galaxy S9+.