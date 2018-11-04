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Илон Маск снял видео проезда по скоростному тоннелю под Лос-Анджелесом

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Илон Маск снял видео проезда по скоростному тоннелю под Лос-Анджелесом

Лос-Анджелес, 4 ноября. Глава космической компании SpaseX Илон Маск снял видео проезда по скоростному тоннелю под Лос-Анджелесом, открытие которого запланировано на декабрь. Запись опубликована в социальных сетях.

Ученый отметил, что преодолел тоннель полностью. По его мнению, сооружение полностью готово к эксплуатации. Ожидается, что капсулы смогут достигать скорость до 255 км/ч.

«Прошел полную длину тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом вечером. Тревожно долго», — написал Маск.

Инженер напомнил, что открытие тоннеля состоится 10 декабря. На первом этапе он будет работать в тестовом режиме на бесплатной основе.

Ранее Илон Маск заявил о возможном отказе компании Tesla от финансирования со стороны Саудовской Аравии из-за убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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