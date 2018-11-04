Лос-Анджелес, 4 ноября. Глава космической компании SpaseX Илон Маск снял видео проезда по скоростному тоннелю под Лос-Анджелесом, открытие которого запланировано на декабрь. Запись опубликована в социальных сетях.

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск осмотрел тоннель под Лос-Анджелесом, где запустят скоростную автомобильную трассу.



"Прошел полную длину тоннеля Boring Co под... https://t.co/96ld8U4lAe — A.Shelikhovskij (@runwaycompany) November 4, 2018

Ученый отметил, что преодолел тоннель полностью. По его мнению, сооружение полностью готово к эксплуатации. Ожидается, что капсулы смогут достигать скорость до 255 км/ч.

«Прошел полную длину тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом вечером. Тревожно долго», — написал Маск.

Инженер напомнил, что открытие тоннеля состоится 10 декабря. На первом этапе он будет работать в тестовом режиме на бесплатной основе.

Ранее Илон Маск заявил о возможном отказе компании Tesla от финансирования со стороны Саудовской Аравии из-за убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом писала Газета.ru.