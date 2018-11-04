День народного единства в Приднестровье отпраздновали народными гуляниями и фейерверком

Тирасполь, 4 ноября. В Приднестровье отпраздновали День народного единства народными гуляниями, которые прошли во всех городах республики.

Наиболее зрелищные мероприятии были организованы на территории бывшей турецкой крепости в Бендерах. В народных гуляниях принимали участие тысячи жителей республики, а также гости города. На территории парка были организованы выставки, концерты, народные игры и забавы. Также во время праздничного мероприятия можно было попробовать блюда национальных кухонь.

По словам президента Приднестровья Вадим Красносельского, День народного единства объединяет народы, культуры и традиции.

«День народного единства – это большой праздник, как для России, так и для Приднестровья», — приводит слова президента его пресс-служба.

Он подчеркнул, что в республике проживают 72 национальности, а Приднестровье — общий дом для них всех.

Завершился праздник показам фильма «Легенда о Коловрате», а также фейерверком.

Напомним, что 60% жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость 2 сентября 1990 года. Вооруженный конфликт 1992 года был урегулирован благодаря российским миротворцам, однако Молдавия до сих пор не признала независимость Приднестровья.