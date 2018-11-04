Военные НАТО поразились маневру Ту-142 у борта флагмана Шестого флота США

Вашингтон, 4 ноября. Военнослужащих НАТО поразил маневр российского противолодочного самолета Ту-142 у борта флагмана Шестого флота Mount Whitney Соединенных Штатов. Об этом рассказал журналист Дейе из Франции.

Представитель СМИ находился на палубе американского корабля Mount Whitney в момент, когда рядом с ним пролетел Ту-142. Журналист успел сделать несколько снимков. Кроме того, он поделился эмоциями, которые испытали военнослужащие Североатлантического альянса. Маневр произвел на них огромное впечатление.

«Это не первый раз, когда мы наблюдаем такое, но впервые видим это невооруженным глазом», — передает Дейе слова одного из военных НАТО.

3 ноября Газета.ru сообщала, что российский противолодочный самолет Ту-142 пролетел на небольшой высоте над кораблем НАТО Mount Whitney. В целях сопровождения воздушного судна в небо были подняты самолеты французской и британской авиации.

Следует отметить, что Североатлантический альянс проводит масштабные учения Trident Juncture на территории Норвегии. Мероприятие началось 25 октября и завершится 7 ноября. В нем задействованы около 50 тысяч военнослужащих из 29 стран-участниц организации. Кроме того, в учениях принимают участие Швеция и Финляндия, которые формально не входят в состав военного блока.

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, учения не направлены конкретно против какого-либо государства.

«Сейчас самая сложная обстановка в области безопасности за последние десятилетия. И ответом НАТО стала самая большая адаптация нашей коллективной обороны за последние десятилетия», — заявил глава военного блока.

Ранее сообщалось, что самолет Морской авиации России Ту-142 выполнял маневры в строгом соответствии с нормами национального и международного права. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.