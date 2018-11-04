Стинг рассказал, что может сыграть «Калинку»

Екатеринбург, 4 ноября. Британский певец Стинг рассказал российским журналистам, что может сыграть «Калинку», однако для этого ему нужно потренироваться.

Стинг приехал в Россию с гастрольным туром. Вместе с регги-музыкантом Shaggy, он презентует альбом «44/876». Первое выступление запланировано в Екатеринбурге.

В беседе с журналистами телеканала «Звезда» Стинг рассказал, что не планирует использовать во время концертных выступлений традиционные русские инструменты.

«Я знаю балалайку, но пока мы не будем ее использовать на концертах, нужно потренироваться. Но Калинку я могу сыграть», — рассказал музыкант.

Он также признался, что пока не планирует написать песню о россиянах. Стинг напомнил, что у него уже есть песня Russians, которую он написал, когда был молод, и проникся идеями гуманизма.

Последний раз британский исполнитель выступал в России в октябре прошлого года в рамках мирового турне «57th & 9th».