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Помпео: Виновные заплатят за убийство Хашукджи

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Помпео: Виновные заплатят за убийство Хашукджи

Вашингтон, 4 ноября. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все причастные к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи будут привлечены к ответственности. Свою позицию он озвучил в интервью для Fox News.

Помпео отметил, что власти Саудовской Аравии признали спланированный характер убийства оппозиционного журналиста. По словам чиновника, США уже отозвали въездные визы нескольких представителей Эр-Рияда из-за их причастности к жестокому преступлению.

«Мы привлечем всех тех, кто причастен к убийству Джамаля Хашукджи, к ответственности», — заключил Помпео.

Политик добавил, что Вашингтон сотрудничает с властями Турции и Саудовской Аравии по расследованию убийства Хашукджи.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, кто отдал приказ об убийстве Хашукджи. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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