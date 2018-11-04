Каскадер из «Неудержимых» умер во время празднования Хеллоуина в Алма-Ате

Алма-Ата, 4 ноября. Известный каскадер Касым Жумагужин, принимавший участие в съемках фильма «Неудержимые-2», умер в одном из бара Алма-Аты в ходе празднования Хеллоуина.

Согласно сценарию праздника, исполнитель трюков должен был изображать подвешенную мумию. Для этого он закрепился на трехметровой высоте. Каскадера страховал напарник. Они условились, что Жумагужин даст знать, если почувствует себя плохо.

Тем не менее, после окончания постановки он выглядел очень бледным. Касыма отвели на свежий воздух. Оперативно прибывшие медики оказали ему помощь. Однако спасти каскадера не удалось. Как выяснилось, Жумагужин перенес инфаркт миокарда.

Прощание состоится 5 ноября, в понедельник.

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