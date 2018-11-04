Полиция Украины назвала нападение на активистку Гандзюк заказным убийством

Киев, 4 ноября. Национальная полиция Украины переквалифицировала нападение на чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк с покушения на заказное умышленное убийство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент уголовное дело расследуется по статье «Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ», сообщили в украинской полиции.

Напомним, Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Длительное время она восстанавливалась после нападения злоумышленника, который плеснул ей в лицо концентрированной серной кислотой 31 июля. Причиной смерти девушки стал отрыв тромба.

Как сообщал ранее телеканал «360», президент Украины Петр Порошенко потребовал у правоохранителей найти и наказать причастных к преступлению.