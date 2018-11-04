Власти Украины определились с выбором будущего главы автокефальной церкви

Киев, 4 ноября. В случае предоставления автокефалии украинской церкви ее главой может быть назначен митрополит Симеон.

По данным украинских СМИ, митрополит Винницкий и Барский Симеон может быть назначен главой новой церковной структуры в случае предоставления автокефалии Киеву.

В настоящее время кандидатура Симеона активно обсуждается среди украинских политиков. При этом инициатива о назначении Симеона главой автокефальной церкви исходит из администрации президента Украины.

Напомним, на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Также на территории Украины есть две церковные структуры, которые не были признаны мировым православием.

В октябре синод Константинопольского патриархата отменил указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы, а также заявил о начале процесса предоставления автокефалии украинской церкви.

Синод Русской православной церкви осудил действия Константинополя. В РПЦ назвали расколом предоставление автокефалии Киеву, а также объявил о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.