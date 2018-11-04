«Спартак» впервые проиграл четыре домашних матча подряд

Москва,4 ноября. Московский «Спартак» потерпел очередное поражение в Российской Премьер-Лиге. В 13-й туре он уступил «Уралу» со счетом 2:1. Игра проходила на стадионе «Открытие Арена».

Для красно-белых это своеобразный антирекорд. В четырех домашних матчах подряд они ни разу не выигрывали. До этого «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу» (2:3), «Ростову» (0:1), а также грозненскому «Ахмату» (1:2).

После 13 туров «Спартак» занимает 6-е место с 19 очками.

Напомним, что главный тренер команды Массимо Каррера был уволен после поражения от тульского «Арсенала». В пресс-службе клуба заявили, что причиной расторжения контракта с тренером, который привел «Спартак» к чемпионству, стал неудовлетворительный итог прошлого сезона.